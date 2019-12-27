В сгоревшей автомастерской на Песочной стояло три машины: подробности пожара от МЧС
К счастью, обошлось без жертв
ФОТО: "Подслушано в Ярославле!"
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Появились подробности пожара на улице Песочной.
Сообщение о пожаре поступило в 11.10. На место происшествия выехали 13 пожарных машин и 39 сотрудников МЧС.
Склады состояли из трех ангаров. В одном находились станки, второй был арендован под автосервис, а третье помещение пустовало.
– В сервисе находилось три автомобиля, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.
Что с ними стало – пока неизвестно.
В 12.12 огонь был локализован, началась проливка.
Языки пламени уничтожили 500 квадратных метров складов.
Никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU