В сгоревшей автомастерской на Песочной стояло три машины: подробности пожара от МЧС

СЕГОДНЯ 14:05 2019-12-27T14:08:06+03:00

К счастью, обошлось без жертв

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Появились подробности пожара на улице Песочной.

Сообщение о пожаре поступило в 11.10. На место происшествия выехали 13 пожарных машин и 39 сотрудников МЧС.

Склады состояли из трех ангаров. В одном находились станки, второй был арендован под автосервис, а третье помещение пустовало.

– В сервисе находилось три автомобиля, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Что с ними стало – пока неизвестно.

В 12.12 огонь был локализован, началась проливка.

Языки пламени уничтожили 500 квадратных метров складов.

Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU