2019-12-27T12:25:06+03:00
Происшествия

Эпичный конец года по-ярославски: начало Фрунзе горит, а в середине прорвало трубу с горячей водой

Гейзер поливает кусты и тротуар [ВИДЕО]
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: "Подслушано в Ярославле!"ФОТО: "Подслушано в Ярославле!"
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Пока Фрунзе полыхает с одной стороны, с другой его заливают источники. Так горожане назвали прорыв трубы горячего водоснабжения.

Эпичный гейзер привлек внимание прохожих и возбудил интерес у пользователей соцсетей.

– И зачем, спрашивается, все лето воду отключали? – задает риторический вопрос Алексей.

Рядом бегают сотрудники коммунальных служб, а это значит, что авария уже устраняется. Но это не точно.

Кстати, устранять пожар складов на улице Песочной уже выехали пожарные расчеты. Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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