Эпичный конец года по-ярославски: начало Фрунзе горит, а в середине прорвало трубу с горячей водой
Гейзер поливает кусты и тротуар [ВИДЕО]
ФОТО: "Подслушано в Ярославле!"
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Пока Фрунзе полыхает с одной стороны, с другой его заливают источники. Так горожане назвали прорыв трубы горячего водоснабжения.
Эпичный гейзер привлек внимание прохожих и возбудил интерес у пользователей соцсетей.
– И зачем, спрашивается, все лето воду отключали? – задает риторический вопрос Алексей.
Рядом бегают сотрудники коммунальных служб, а это значит, что авария уже устраняется. Но это не точно.
Кстати, устранять пожар складов на улице Песочной уже выехали пожарные расчеты. Информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU