Клубы дыма на весь город: в Ярославле на Песочной улице вспыхнули склады
В Ярославле на Песочной улице загорелись склады. Огромные клубы дыма хорошо видно с проспекта Фрунзе.
– Информация пока уточняется, на место выехали пожарные расчеты, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.
Некоторые ярославцы пишут в комментариях, что на складах находились покрышки, другие уверены, что горят сигареты или бакалея.
– Там автосервис был вчера, – считает пользователь Сергей.
Что же уничтожили языки пламени, станет известно чуть позже. Ждем комментарий от МЧС.
Пожар на улице Песочной в Ярославле .Видео: "Подслушано в Ярославле!"
ИСТОЧНИК KP.RU