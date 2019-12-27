Клубы дыма на весь город: в Ярославле на Песочной улице вспыхнули склады

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-27T12:06:36+03:00

Горожане спорят, что горит: покрышки или бакалея [ВИДЕО]

Изменить размер текста: A A

В Ярославле на Песочной улице загорелись склады. Огромные клубы дыма хорошо видно с проспекта Фрунзе.

– Информация пока уточняется, на место выехали пожарные расчеты, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Некоторые ярославцы пишут в комментариях, что на складах находились покрышки, другие уверены, что горят сигареты или бакалея.

– Там автосервис был вчера, – считает пользователь Сергей.

Что же уничтожили языки пламени, станет известно чуть позже. Ждем комментарий от МЧС.

Пожар на улице Песочной в Ярославле .Видео: "Подслушано в Ярославле!"

ИСТОЧНИК KP.RU