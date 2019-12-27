Ярославские коммунальщики в праздники будут работать в усиленном режиме
В новогодние каникулы ярославские коммунальные, экстренные и энергетические службы начнут работать в усиленном режиме повышенной готовности. Областное Правительство подписало постановление с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года.
Устранять аварии готовы. Количество техники увеличили до 1181 единиц, а также создали аварийный резерв оборудования и материалов.
– На предприятиях коммунального комплекса также поддерживается на необходимом уровне неснижаемый нормативный запас топлива: более 6 тысяч тонн угля, 1365 тонн мазута и 12 тонн дизельного топлива, – отметили в пресс-службе Правительства области.
Контакты единых дежурных диспетчерских служб
ЕДДС-01 по Ярославской области
(4852) 30-01-01
ГДС Ярославля
(4852) 40-40-40
ЕДДС Рыбинска
(84855) 29-01-11, 29-01-12
т/факс 2-01-14
ЕДДС Большесельского МР
(48542) 2-19-15
ЕДДС Борисоглебского МР
(48539) 2-14-75
ЕДДС Брейтовского МР
(48545) 2-14-82
(48545) 2-13-71 – факс
ЕДДС Гаврилов-Ямского МР
(48534) 2-04-51
ЕДДС Даниловского МР
(48538) 5-13-68, (48538) 5-11-45
ЕДДС Любимского МР
(48543) 2-12-52
ЕДДС Мышкинского МР
(48544) 2-14-64
ЕДДС Некрасовского МР
(48531) 4-11-00, 4-13-48
ЕДДС Некоузского МР
(48547) 2-11-01
ЕДДС Переславского МР
(48535) 3-11-55
ЕДДС Первомайского МР
(48549) 2-12-80 – факс
ЕДДС Пошехонского МР
(48546) 2-14-04
ЕДДС Ростовского МР
(48536) 6-13-13, 6-25-05
ЕДДС Рыбинского МР
(4855) 21-30-19
ЕДДС Тутаевского МР
(48533) 2-37-58
ЕДДС Угличского МР
(48532) 2-20-60, (48532) 9-24-45
ЕДДС Ярославского МР
(4852) 25-06-06
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