2019-12-27T11:36:46+03:00
Общество

Ярославские коммунальщики в праздники будут работать в усиленном режиме

Телефоны единых диспетчерских служб
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Устранять аварии готовы 242 бригады и 1492 человекаУстранять аварии готовы 242 бригады и 1492 человекаФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В новогодние каникулы ярославские коммунальные, экстренные и энергетические службы начнут работать в усиленном режиме повышенной готовности. Областное Правительство подписало постановление с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года.

Устранять аварии готовы. Количество техники увеличили до 1181 единиц, а также создали аварийный резерв оборудования и материалов.

– На предприятиях коммунального комплекса также поддерживается на необходимом уровне неснижаемый нормативный запас топлива: более 6 тысяч тонн угля, 1365 тонн мазута и 12 тонн дизельного топлива, – отметили в пресс-службе Правительства области.

Контакты единых дежурных диспетчерских служб

ЕДДС-01 по Ярославской области

(4852) 30-01-01

ГДС Ярославля

(4852) 40-40-40

ЕДДС Рыбинска

(84855) 29-01-11, 29-01-12

т/факс 2-01-14

ЕДДС Большесельского МР

(48542) 2-19-15

ЕДДС Борисоглебского МР

(48539) 2-14-75

ЕДДС Брейтовского МР

(48545) 2-14-82

(48545) 2-13-71 – факс

ЕДДС Гаврилов-Ямского МР

(48534) 2-04-51

ЕДДС Даниловского МР

(48538) 5-13-68, (48538) 5-11-45

ЕДДС Любимского МР

(48543) 2-12-52

ЕДДС Мышкинского МР

(48544) 2-14-64

ЕДДС Некрасовского МР

(48531) 4-11-00, 4-13-48

ЕДДС Некоузского МР

(48547) 2-11-01

ЕДДС Переславского МР

(48535) 3-11-55

ЕДДС Первомайского МР

(48549) 2-12-80 – факс

ЕДДС Пошехонского МР

(48546) 2-14-04

ЕДДС Ростовского МР

(48536) 6-13-13, 6-25-05

ЕДДС Рыбинского МР

(4855) 21-30-19

ЕДДС Тутаевского МР

(48533) 2-37-58

ЕДДС Угличского МР

(48532) 2-20-60, (48532) 9-24-45

ЕДДС Ярославского МР

(4852) 25-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области будут судить фальшивомонетчицу, которая меняла внешность, расплачиваясь подделками
В сгоревшей автомастерской на Песочной стояло три машины: подробности пожара от МЧС
Эпичный конец года по-ярославски: начало Фрунзе горит, а в середине прорвало трубу с горячей водой
Клубы дыма на весь город: в Ярославле на Песочной улице вспыхнули склады
Ярославские коммунальщики в праздники будут работать в усиленном режиме
Экс-директора рыбинского учреждения культуры будут судить за назначение самой себе большой премии
Что ждет рыбинцев в новогоднюю ночь
В Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса, который перевозил детей
В селе Курба начали консервацию Казанского храма
Проклятие «родных стен»
«Ярославич» только в одном сете смог навязать серьезную борьбу против лидера Высшей лиги «А»
Назначен новый глава Ярославской митрополии
Житель Гаврилов-Яма может отправиться в колонию строгого режима за попытку украсть телефон
Мэрия Ярославля: На Осташинском кладбище построят новую дорогу
Прокуратура требует у мэрии Ярославля отремонтировать улицу Колышкина
Секунды везения: ярославну чуть не убил рухнувший на Труфанова светофор
В Переславле благоустроили Народную площадь
Трезвый Новый год. Мэр Ярославля ограничил продажу алкоголя в новогодние праздники
В Ярославской области ликвидировали самую большую несанкционированную свалку
Туристы и горожане не смогут купить в новогодние праздники алкоголь в центре Ярославля
Ярославцу пришлось отдать ипотечную квартиру из-за долга по кредиту
Ярославец оплатил 22 штрафа в ГИБДД, чтобы не лишиться водительских прав
В Ярославле в квартирах начали устанавливать пожарные извещатели
На дороге Ярославль-Углич «семерка» столкнулась с «Тойотой». Один из водителей погиб