Ярославские коммунальщики в праздники будут работать в усиленном режиме

СЕГОДНЯ 11:36 2019-12-27T11:36:46+03:00

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В новогодние каникулы ярославские коммунальные, экстренные и энергетические службы начнут работать в усиленном режиме повышенной готовности. Областное Правительство подписало постановление с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года.

Устранять аварии готовы. Количество техники увеличили до 1181 единиц, а также создали аварийный резерв оборудования и материалов.

– На предприятиях коммунального комплекса также поддерживается на необходимом уровне неснижаемый нормативный запас топлива: более 6 тысяч тонн угля, 1365 тонн мазута и 12 тонн дизельного топлива, – отметили в пресс-службе Правительства области.

Контакты единых дежурных диспетчерских служб

ЕДДС-01 по Ярославской области

(4852) 30-01-01

ГДС Ярославля

(4852) 40-40-40

ЕДДС Рыбинска

(84855) 29-01-11, 29-01-12

т/факс 2-01-14

ЕДДС Большесельского МР

(48542) 2-19-15

ЕДДС Борисоглебского МР

(48539) 2-14-75

ЕДДС Брейтовского МР

(48545) 2-14-82

(48545) 2-13-71 – факс

ЕДДС Гаврилов-Ямского МР

(48534) 2-04-51

ЕДДС Даниловского МР

(48538) 5-13-68, (48538) 5-11-45

ЕДДС Любимского МР

(48543) 2-12-52

ЕДДС Мышкинского МР

(48544) 2-14-64

ЕДДС Некрасовского МР

(48531) 4-11-00, 4-13-48

ЕДДС Некоузского МР

(48547) 2-11-01

ЕДДС Переславского МР

(48535) 3-11-55

ЕДДС Первомайского МР

(48549) 2-12-80 – факс

ЕДДС Пошехонского МР

(48546) 2-14-04

ЕДДС Ростовского МР

(48536) 6-13-13, 6-25-05

ЕДДС Рыбинского МР

(4855) 21-30-19

ЕДДС Тутаевского МР

(48533) 2-37-58

ЕДДС Угличского МР

(48532) 2-20-60, (48532) 9-24-45

ЕДДС Ярославского МР

(4852) 25-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU