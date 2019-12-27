Экс-директора рыбинского учреждения культуры будут судить за назначение самой себе большой премии

СЕГОДНЯ 10:35 2019-12-27T10:35:17+03:00

Как считает сторона обвинения, руководитель выписала себе чуть более 266 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За это бывшему руководителю грозит до шести лет лишения свободы

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Уголовное дело по хищению чужого имущества с использованием своего служебного положения уже направлено в суд.

По версии следствия, в течение года, с января 2018-го по январь 2019-го, директор учреждения культуры назначала себе премии за счет средств из бюджетных источников. За это время, как считает сторона обвинения, руководитель выписала себе чуть более 266 тысяч рублей, что является крупным размером.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину и возместила причиненный ущерб. В настоящее время дело направили в Рыбинский городской суд. Экс-начальнице грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU