Что ждет рыбинцев в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 10:20 2019-12-27T10:20:52+03:00

Развлекать жителей Рыбинска будут до 3 часов ночи Фото: Администрация Рыбинска

Горожане соберутся у главной елки в 23 часа

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В Рыбинске в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января на площади Дерунова пройдут праздничные гуляния. Для горожан подготовили программу «Новый год встречаем вместе». Она начнется в 23 часа. В 23.55 рыбинцы увидят на большом экране обращение и поздравление президента России.

– В 01.30 музыкальный марафон сделает небольшой перерыв на праздничный фейерверк, – рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

Далее до 3 часов ночи запланированы праздничные гуляния у елки, выступление творческих коллективов города, поздравление Деда Мороза и Снегурочки и новогодняя дискотека.

ИСТОЧНИК KP.RU