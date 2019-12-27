2019-12-27T10:18:42+03:00
Общество

В Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса, который перевозил детей

Он предоставил подложную справку о медосмотре
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».Возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В июне этого года в ГИБДД поступила заявка на сопровождение из санатория-профилактория «Сосновый бор»: детей нужно было доставить от лагеря до Ярославля. Один из водителей автобуса, который должен был везти детей, предоставил путевой, на котором стоял штамп Семибратовской районной больницы о прохождении предрейсового осмотра.

Однако проверка показала, что в этом медицинском учреждении водитель предрейсовые осмотры не проходит, договор на данную услугу между больницей и предпринимателем – владельцем автобуса не заключен. Кроме того, установлено, что оттиск штампа на путевом листе и представленный Семибратовской РБ не совпадают.

В итоге было возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса по статье «Использование заведомо подложного документа».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-директора рыбинского учреждения культуры будут судить за назначение самой себе большой премии
Что ждет рыбинцев в новогоднюю ночь
В Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса, который перевозил детей
В селе Курба начали консервацию Казанского храма
Проклятие «родных стен»
«Ярославич» только в одном сете смог навязать серьезную борьбу против лидера Высшей лиги «А»
Назначен новый глава Ярославской митрополии
Житель Гаврилов-Яма может отправиться в колонию строгого режима за попытку украсть телефон
Мэрия Ярославля: На Осташинском кладбище построят новую дорогу
Прокуратура требует у мэрии Ярославля отремонтировать улицу Колышкина
Секунды везения: ярославну чуть не убил рухнувший на Труфанова светофор
В Переславле благоустроили Народную площадь
Трезвый Новый год. Мэр Ярославля ограничил продажу алкоголя в новогодние праздники
В Ярославской области ликвидировали самую большую несанкционированную свалку
Туристы и горожане не смогут купить в новогодние праздники алкоголь в центре Ярославля
Ярославцу пришлось отдать ипотечную квартиру из-за долга по кредиту
Ярославец оплатил 22 штрафа в ГИБДД, чтобы не лишиться водительских прав
В Ярославле в квартирах начали устанавливать пожарные извещатели
На дороге Ярославль-Углич «семерка» столкнулась с «Тойотой». Один из водителей погиб