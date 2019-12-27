В Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса, который перевозил детей

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-27T10:18:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В июне этого года в ГИБДД поступила заявка на сопровождение из санатория-профилактория «Сосновый бор»: детей нужно было доставить от лагеря до Ярославля. Один из водителей автобуса, который должен был везти детей, предоставил путевой, на котором стоял штамп Семибратовской районной больницы о прохождении предрейсового осмотра.

Однако проверка показала, что в этом медицинском учреждении водитель предрейсовые осмотры не проходит, договор на данную услугу между больницей и предпринимателем – владельцем автобуса не заключен. Кроме того, установлено, что оттиск штампа на путевом листе и представленный Семибратовской РБ не совпадают.

В итоге было возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса по статье «Использование заведомо подложного документа».

ИСТОЧНИК KP.RU