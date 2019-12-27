В селе Курба начали консервацию Казанского храма

СЕГОДНЯ 09:35 2019-12-27T09:35:19+03:00

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В Казанском храме села Курба начались противоаварийные и консервационные работы. Уже завезли первую партию пиломатериалов.

Рабочие сделают временную кровлю над северным и западным притворами, а также восьмериком. Кроме того, временное покрытие оборудуют из рулонных материалов для консервации конструкции основного объема храма.

Еще закроют окна и дверные проемы светопропускающими материалами. Продолжится и расчистка стен храма от кустарников и прочей растительности, естественно, уберут мусор, которого здесь за долгие годы скопилось немало.

Работы проходят в рамках проекта «Возрождение сельских жемчужин» с привлечением средств Фонда президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU