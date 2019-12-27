Проклятие «родных стен»

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-27T09:23:59+03:00

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Волей календаря, нашему «бронепоезду» выпало в этом сезоне шесть раз встречаться в «регулярке» КХЛ с финскими «джокерами». И надо же, какая получается закономерность – победа неизменно остается за гостями. Трижды ярославцы играли в Хельсинки, и трижды выиграли. А вот на льду «Арены-2000» наш «бронепоезд» два месяца назад потерпел неудачу.

Была надежда, что накануне Нового года «бронепоезд» даст в родных стенах суровый бой гостям с родины Санта Клауса. Тем более, есть победный опыт, а болельщики свои.

Однако еще в первом периоде Майклу Пелино было от чего волноваться. Финны буквально хозяйничали на льду «Арены-2000», терроризируя нашего кипера Илью Коновалова. Отчасти проблем у Пелино могла добавиться из-за того, что трое молодых игроков призваны в сборную России на чемпионат мира. Но с другой стороны, тренерский штаб получил сильное пополнение в лице форварда из «Ак барса» Александра Ткачева. Правда, совместных тренировок было еще немного, а любая мелочь в игре сильных соперников может много значить.

«Джокеры» не просто доминировали в первом периоде и не только открыли счет на 8-ой минуте. За 20 минут «бронепоезд» фактически ни разу не угрожал серьезно воротам гостей, настолько плотно прессовали финны. Можно припомнить и то, что за Коновалова в этом матче еще и «рамка» не раз сыграла.

Но второй период «бронепоезд» провел по-боевому. Причем, очень быстро отыгрались. Уже на 2-й минуте Денис Алексеев после борьбы за воротами гостей выдал шайбу на «пятак» Артуру Каюмову, который мгновенно отправил ее в нижний угол ворот – 1:1.

В конце периода в точности такая же комбинация получилась у наших при тех же действующих лицах, только вместо Николая Коваленко в первом голе тут поучаствовал Стефан да Коста – 2:1. Ведем. Можно бы радоваться. Но! Счастье длилось две минуты. За это время Каюмов успел удалиться, а «джокеры» большинством распорядиться, причем, всего за 19 секунд.

В том, что команды были достойны друг друга, можно было убедиться в третьем периоде. Темп был высочайший, а прессинг мощный. Шайба металась от ворот до ворот, но при этом не доходя до вратарей. Едва ли не первый выстрел по воротам на 51-й минуте получился убойным. Повезло финну, с отскока шайбы от нашего защитника угодившему в «девятку» ворот Коновалова.

Гости в эти минуты показывали такой класс, что поражение «бронепоезда» выглядело уже решенным. Но «бронепоезд» без боя не сдается. Ярославцы сумели еще выше взвинтить скорости, а через две минуты Егор Аверин буквально с грузом на плечах в виде двух финнов дотащил шайбу до их ворот и протолкнул мимо вратаря Магнусу Пяярви – 3:3.

Однако рок «родных стен» продолжал висеть над «бронепоездом». На последней минуте неаккуратно сыграл защитник Роман Савченко – 2 минуты. Финны отчаянно пытались вырвать победу до конца основного времени. Но «бронепоезд» отбился. А на вот на большее наших в овертайме и в меньшинстве не хватило.

«Локомотив» - «Йокерит» - 3:4 ОТ (0:1;2:1;1:1;0:1)

ИСТОЧНИК KP.RU