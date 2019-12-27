«Ярославич» только в одном сете смог навязать серьезную борьбу против лидера Высшей лиги «А»

СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-27T09:20:05+03:00

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Выигранный накануне ярославцами матч у «Магнитки» породил надежду на то, что команде Андрея Ноздрина удастся на эмоциональном подъеме дать бой и лидеру «Высшей лиги А» челябинскому «Динамо». Причем, «Динамо» лидирует безоговорочно, не проиграв ни одного матча. Однако не боги горшки обжигают. Почему бы не попробовать сотворить сенсацию.

Надо сказать, что ярославцы все же смогли дать бой лидеру, но получился он, как бой местного значения. То есть, напряженная борьба отразилась только только на цифрах второго сета. Тем не менее, еще в первом сете «Ярославич» заставил лидера понервничать, не давая ему уходить в отрыв. До середина сета игра шла почти очко в очко. И все же было заметно некоторое преимущество челябинцев в атаке. У них практически не было ошибок в атаке. Мяч либо в пол, либо в блок, либо блок-аут. Лишь однажды у хозяев был удар в аут, тогда как у «Ярославича» на исход сета именно промахи Сергея Локтионова и Рафаэля Мигела повлияли. К тому же еще и с приемом вдруг пошли проблемы у Ивана Пискарева. На концовку наши выходили, уступая уже семь мячей. Но серия силовых подач Локтионова чуток сгладила безрадостную картину.

Зато второй сет "Ярославич" начал просто лихо и быстро оторвался до четырех мячей – 5:1, 8:4… «Динамо» пытается переломить ситуацию, но – 16:12. 19:15. Вот тут бы и провести удержание перевеса. И оказалось, что здесь мастерства немного не хватает. "Динамо" усиливает подачу, а у нас с приемом нелады. Правда, блок у нас был ничуть не хуже, чем у лидера, а порой даже лучше, но по сумме компонентов волейбола у "Динамо" положение было лучше. Можно отметить, что ярославцы сумели преодолеть двухочковое отставание в концовке на сетболе, что уже повод для оптимизма, но спасти сет не удалось.

Видимо, упущенная возможность взять сет сказалась на наших парнях, потому что третий сет уже шел при превосходстве хозяев с самого начала. Отрыв они дали приличный – 7:3. Но, к чести "Ярославича", ребята боролись и почти ликвидировали – 8:9, а затем и 11:11. Но это был временный успех. Ошибок у нас стало больше, а замена связующего Михаила Вышнякова на Алексея Сакеева ничего изменить не могла.

"Динамо" (Челябинск) - "Ярославич" - 3:0 (25:20, 26:24, 25:16)

ИСТОЧНИК KP.RU