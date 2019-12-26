Назначен новый глава Ярославской митрополии

СЕГОДНЯ 22:10 2019-12-26T22:10:06+03:00

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Сегодня на заседании Священного Синода был назначен новый Преосвященный Ярославский и Ростовский, глава Ярославской митрополии. Им стал митрополит Иркутский и Ангарский Вадим.

Митрополит Пантелеимон ушел на покой в связи с достижением 75-летнего возраста. Устав Русской православной церкви гласит, что, достигнув этих лет, архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе, после чего вопрос решается Священным Синодом.

Синод удовлетворил прошение теперь уже бывшего митрополита. Известно, что он останется в Ярославле и будет получать материальное содержание от Ярославского епархиального управления. Пока главой Иркутской митрополии, после ухода прежнего главы в Ярославль, будет епископ Братский и Усть-Илимский Миксимилиан.

Митрополит Пантелеимон в 2011 году был назначен ректором Ярославской духовной семинарии, а 5 марта 2012 года, после выделения из Ярославской епархии Рыбинской, возглавил Ярославскую митрополию.

ИСТОЧНИК KP.RU