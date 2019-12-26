2019-12-26T22:10:06+03:00
Общество

Назначен новый глава Ярославской митрополии

Митрополит Пентелеимон ушел на покой
Полина Вачнадзе
Поделиться:
ФОТО: Ярославская митрополияФОТО: Ярославская митрополия
Изменить размер текста:

Сегодня на заседании Священного Синода был назначен новый Преосвященный Ярославский и Ростовский, глава Ярославской митрополии. Им стал митрополит Иркутский и Ангарский Вадим.

Митрополит Пантелеимон ушел на покой в связи с достижением 75-летнего возраста. Устав Русской православной церкви гласит, что, достигнув этих лет, архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе, после чего вопрос решается Священным Синодом.

Синод удовлетворил прошение теперь уже бывшего митрополита. Известно, что он останется в Ярославле и будет получать материальное содержание от Ярославского епархиального управления. Пока главой Иркутской митрополии, после ухода прежнего главы в Ярославль, будет епископ Братский и Усть-Илимский Миксимилиан.

Митрополит Пантелеимон в 2011 году был назначен ректором Ярославской духовной семинарии, а 5 марта 2012 года, после выделения из Ярославской епархии Рыбинской, возглавил Ярославскую митрополию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Назначен новый глава Ярославской митрополии
Житель Гаврилов-Яма может отправиться в колонию строгого режима за попытку украсть телефон
Мэрия Ярославля: На Осташинском кладбище построят новую дорогу
Прокуратура требует у мэрии Ярославля отремонтировать улицу Колышкина
Секунды везения: ярославну чуть не убил рухнувший на Труфанова светофор
В Переславле благоустроили Народную площадь
Трезвый Новый год. Мэр Ярославля ограничил продажу алкоголя в новогодние праздники
В Ярославской области ликвидировали самую большую несанкционированную свалку
Туристы и горожане не смогут купить в новогодние праздники алкоголь в центре Ярославля
Ярославцу пришлось отдать ипотечную квартиру из-за долга по кредиту
Ярославец оплатил 22 штрафа в ГИБДД, чтобы не лишиться водительских прав
В Ярославле в квартирах начали устанавливать пожарные извещатели
На дороге Ярославль-Углич «семерка» столкнулась с «Тойотой». Один из водителей погиб