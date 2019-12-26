Житель Гаврилов-Яма может отправиться в колонию строгого режима за попытку украсть телефон

СЕГОДНЯ 18:56 2019-12-26T18:56:02+03:00

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43-летний житель Гаврилов-Яма, судя по всему, специализировался на мелких кражах. В июне лежал в больнице – и попытался украсть у соседа по палате сотовый телефон. Был в торговом центре – решил украсть спрей для волос. Но в обоих случаях удача отвернулась от злоумышленника: владельцы вещей вовремя заметили, что происходит и остановили вора. Было возбуждено уголовное дело.

Назначая наказание, суд учел, что подсудимый ранее неоднократно был судим. По месту жительства и полицией характеризуется удовлетворительно, а вот на месте бывшей работы – отрицательно. Мужчина в содеянном раскаялся, вину свою признал. Да и двое малолетних детей, а также слабое здоровье сыграли свою роль. Суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU