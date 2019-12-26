2019-12-26T18:42:30+03:00
Общество

Мэрия Ярославля: На Осташинском кладбище построят новую дорогу

Сегодня такая информация появилась на официальном портале города
Полина Вачнадзе
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Так путь к могилам выглядел осеньюТак путь к могилам выглядел осеньюФото: Полина Вачнадзе
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Дошли-таки до мэрии обращения жителей Ярославля с просьбой построить на Осташинском кладбище дорогу. Потому что то, по чему добирались в осеннюю слякоть до могил горожане, назвать дорогой можно с очень большой натяжкой.

Подъездной путь оборудуют к сектору №59. Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас подрядчик уже выполнил работы. Помимо этого сейчас на территории в 4,5 гектара проходят работы по планировке и разравниванию земли, устройству системы водоотведения, вывозу непригодного грунта и мусора. Подготовка к строительству постоянной дороги для автомобилей и пешеходов идет.

В настоящее время Осташинское кладбище – единственное из десяти городских, которое открыто для захоронений. В этом году было принято решение о его расширении. На остальных кладбищах Ярославля сейчас можно только подзахоранивать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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