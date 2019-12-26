Прокуратура требует у мэрии Ярославля отремонтировать улицу Колышкина
Прокуратура Заволжского района провела проверку по обращениям ярославцев – люди пожаловались на отвратительное состояние дороги на улице Колышкина.
Ситуация действительно оказалась плачевной. На дороге имеются многочисленные выбоины и трещины, нет дорожной разметки и тротуаров у остановок общественного транспорта, на самих остановках не установлены павильоны, нет посадочных и остановочных площадок, заездных карманов, тротуаров, скамеек, дорожных знаков.
- По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с требованием к мэрии города восстановить дорожное покрытие, нанести разметку, обустроить остановочные комплексы и тротуары. Исковое заявление судом пока не рассмотрено, - сообщает ведомство.
ИСТОЧНИК KP.RU