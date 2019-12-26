Прокуратура требует у мэрии Ярославля отремонтировать улицу Колышкина

СЕГОДНЯ 17:31 2019-12-26T17:31:41+03:00

На дороге имеются многочисленные выбоины и трещины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Прокуратура Заволжского района провела проверку по обращениям ярославцев – люди пожаловались на отвратительное состояние дороги на улице Колышкина.

Ситуация действительно оказалась плачевной. На дороге имеются многочисленные выбоины и трещины, нет дорожной разметки и тротуаров у остановок общественного транспорта, на самих остановках не установлены павильоны, нет посадочных и остановочных площадок, заездных карманов, тротуаров, скамеек, дорожных знаков.

- По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с требованием к мэрии города восстановить дорожное покрытие, нанести разметку, обустроить остановочные комплексы и тротуары. Исковое заявление судом пока не рассмотрено, - сообщает ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU