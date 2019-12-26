Секунды везения: ярославну чуть не убил рухнувший на Труфанова светофор
В Ярославле на улице Труфанова рухнул «уставший» светофор. Он висел и раскачивался над пешеходным переходом словно на ниточке, а когда горожане стали переходить дорогу по зебре, сорвался и упал в нескольких сантиметрах от головы женщины.
Видео заснял на регистратор проезжавший мимо водитель.
В комментариях тут же появились остроты. Кто-то приплетал сюда божий промысел, а кто-то хотел, чтобы этот эпизод снова попал на шоу к Урганту и в нехорошем смысле прославил наш город и коммунальные службы.
– Горжусь русскими! Её чуть не убило, а она, скорее всего, выругалась матом и дальше пошла, – написал про отважную ярославну Василий Непонятный.
Следом за женщиной, которая чудом не пострадала, шла мама с коляской… Падение светофора на малыша отделили тысячные доли секунды.
Упавший светофор в Ярославле .Автор: Денис Булычев
ИСТОЧНИК KP.RU