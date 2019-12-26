Секунды везения: ярославну чуть не убил рухнувший на Труфанова светофор

СЕГОДНЯ 17:18 2019-12-26T17:18:03+03:00

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В Ярославле на улице Труфанова рухнул «уставший» светофор. Он висел и раскачивался над пешеходным переходом словно на ниточке, а когда горожане стали переходить дорогу по зебре, сорвался и упал в нескольких сантиметрах от головы женщины.

Видео заснял на регистратор проезжавший мимо водитель.

В комментариях тут же появились остроты. Кто-то приплетал сюда божий промысел, а кто-то хотел, чтобы этот эпизод снова попал на шоу к Урганту и в нехорошем смысле прославил наш город и коммунальные службы.

– Горжусь русскими! Её чуть не убило, а она, скорее всего, выругалась матом и дальше пошла, – написал про отважную ярославну Василий Непонятный.

Следом за женщиной, которая чудом не пострадала, шла мама с коляской… Падение светофора на малыша отделили тысячные доли секунды.

Упавший светофор в Ярославле .Автор: Денис Булычев

ИСТОЧНИК KP.RU