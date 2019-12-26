В Переславле благоустроили Народную площадь
Деньги на реализацию проекта были выделены из федерального бюджета по итогам Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. И на этом Переславль решил не останавливаться и попытать счастье во второй раз: будет подана заявка на участие в конкурсе в следующем году, проект уже готовится.
В порядок привели набережную реки Трубеж – от фонтана до гостиницы, а также площадь у здания администрации. Заменили дорожное покрытие на улице Плещеевской, восстановили пешеходные зоны и сделали новые. Обновили освещение, установили качели, скамьи, информационные стенды, указатели.
- Есть некоторые замечания по покрытию дорожек и выравниванию грунта, подрядчик должен их устранить, - сказал глава городского округа Валерий Астраханцев.
При реализации проекта обратили внимание на историю этого места – бывшего переславского торга. Было выделено местоположение церкви Рождества Пресвятой Богородицы с помощью насыпи-холма, который напоминает ее контуры.
ИСТОЧНИК KP.RU