В Переславле благоустроили Народную площадь

СЕГОДНЯ 16:45 2019-12-26T16:45:58+03:00

На это потратили 68 миллионов рублей

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Деньги на реализацию проекта были выделены из федерального бюджета по итогам Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. И на этом Переславль решил не останавливаться и попытать счастье во второй раз: будет подана заявка на участие в конкурсе в следующем году, проект уже готовится.

В порядок привели набережную реки Трубеж – от фонтана до гостиницы, а также площадь у здания администрации. Заменили дорожное покрытие на улице Плещеевской, восстановили пешеходные зоны и сделали новые. Обновили освещение, установили качели, скамьи, информационные стенды, указатели.

- Есть некоторые замечания по покрытию дорожек и выравниванию грунта, подрядчик должен их устранить, - сказал глава городского округа Валерий Астраханцев.

При реализации проекта обратили внимание на историю этого места – бывшего переславского торга. Было выделено местоположение церкви Рождества Пресвятой Богородицы с помощью насыпи-холма, который напоминает ее контуры.

ИСТОЧНИК KP.RU