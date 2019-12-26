2019-12-26T16:20:26+03:00
Общество

Трезвый Новый год. Мэр Ярославля ограничил продажу алкоголя в новогодние праздники

Так что в центре города купить горячительные напитки будет проблематично
Полина Вачнадзе
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Ограничения будут действовать с 1 по 8 январяОграничения будут действовать с 1 по 8 январяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В постановлении, подписанном мэром Ярославля Владимиром Волковым, рекомендуется ограничить розничную продажу алкогольной продукции в дни проведения Новогодних и Рождественских праздников. Ограничения будут действовать с 1 по 8 января в центре города.

Сухой закон распространяется на территорию Красная площадь – Волжский бульвар – Волжская набережная – Советский переулок – Советская площадь – улица Нахимсона – Богоявленская площадь – улица Первомайская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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