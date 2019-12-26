Трезвый Новый год. Мэр Ярославля ограничил продажу алкоголя в новогодние праздники
Так что в центре города купить горячительные напитки будет проблематично
Ограничения будут действовать с 1 по 8 январяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В постановлении, подписанном мэром Ярославля Владимиром Волковым, рекомендуется ограничить розничную продажу алкогольной продукции в дни проведения Новогодних и Рождественских праздников. Ограничения будут действовать с 1 по 8 января в центре города.
Сухой закон распространяется на территорию Красная площадь – Волжский бульвар – Волжская набережная – Советский переулок – Советская площадь – улица Нахимсона – Богоявленская площадь – улица Первомайская.
ИСТОЧНИК KP.RU