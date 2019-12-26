В Ярославской области ликвидировали самую большую несанкционированную свалку

СЕГОДНЯ 16:04 2019-12-26T16:04:01+03:00

В этом году их выявлено почти 2 тысячи

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С начала года в Ярославском регионе было выявлено 1750 стихийных свалок, 99 процентов из них уже ликвидированы. Многие неравнодушные ярославцы сообщают о местах, куда другие, несознательные ярославцы, сваливают свой мусор. Как раз для этого, для оперативных сообщений, и был создан проект «Народный контроль – 76».

Не так давно убрали одну из самых больших свалок – объемом более 500 кубометров. Ее устроили в районе СНТ «Росинка». Средства на уборку выделила администрация Дзержинского района.

При планировании рейдов используются сведения, размещенные на ресурсе «Интерактивная карта свалок». Оставить там информацию может любой желающий. Кроме того, учитываются обращения, направленные на почту doosp@yarregion.ru и сообщения, сделанные по телефону (4852)400-230.

ИСТОЧНИК KP.RU