2019-12-26T15:36:38+03:00
Общество

Туристы и горожане не смогут купить в новогодние праздники алкоголь в центре Ярославля

Этому посодействовал градоначальник
Екатерина РЯБЦЕВА
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Придется ярославцам искать альтернативные способы согреванияПридется ярославцам искать альтернативные способы согреванияФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Мэр Ярославля Владимир Волков подписал постановление об ограничении продажи алкоголя в период новогодних каникул. В постановлении говорится, что предпринимателям не рекомендуется продавать пиво, вино и крепкий алкоголь с 1 по 8 января.

Рекомендация коснулась не всего города, а только тех мест, которые находятся в границах исторического центра Ярославля: на Красной и Советской площадях, Волжской бульваре и Волжской набережной, в Советском переулке, на улице Нахимсона, а также на Богоявленской и Первомайской площадях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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