Ярославцу пришлось отдать ипотечную квартиру из-за долга по кредиту

СЕГОДНЯ 15:12 2019-12-26T15:12:50+03:00

Сначала он честно его выплачивал, а потом прекратил

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На деньги, взятые в банке, ярославец кули двухкомнатную квартиру в центре города. Некоторое, очень непродолжительное время мужчина исправно выплачивал кредит, а потом прекратил. Банк обратился в суд, который вынес постановление о взыскании с мужчины больше двух миллионов рублей путем обращения взыскания на залоговое имущество, которым и была взятое в ипотеку жилье.

Квартиру арестовали и дали мужчине 10 дней на погашение долга. Денег он, естественно не нашел и жилье выставили на торги. Однако на торгах «двушку» никто не купил, тогда банк забрал квартиру в качестве погашения долга.

- С начала 2019 года приставы наложили арест на 209 квартир общей стоимостью около 336 миллионов рублей. 31 квартира уже реализована. 42 квартиры переданы взыскателям в счет погашения долгов, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU