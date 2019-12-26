Ярославец оплатил 22 штрафа в ГИБДД, чтобы не лишиться водительских прав

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-26T14:50:01+03:00

Он заплатил 17 тысяч рублей

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Риск стать пешеходом навис над жителем Ярославля. На мужчине «висело» 22 неоплаченных штрафа за нарушение правил дорожного движения. Общая их сумма была 17 тысяч рублей.

В добровольном порядке расставаться со своими кровными водитель не спешил, тогда приставы решили действовать жестко – ограничили его права управлять автомобилем. И это возымело свое действие. 17 тысяч сразу нашлись.

Права злостному нарушителю вернули, но не пополнится ли его «коллекция» новыми штрафами – большой вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU