На дороге Ярославль-Углич «семерка» столкнулась с «Тойотой». Один из водителей погиб
В среду, 25 декабря, на дороге Ярославль – Углич произошло смертельное ДТП. На 102км столкнулись отечественная легковушка и иномарка. За рулем «семерки» был 37-летний мужчина. «Тойотой» управлял 47-летний водитель. После столкновения «японца» выбросило в кювет. Искореженные «Жигули» остались посреди дороги. Удар был такой силы, что морда «классики» уехала в салон.
В результате столкновения водитель ВАЗа погиб на месте, а его 40-летний пассажир был госпитализирован. Водитель «Короллы» нуждается в амбулаторном лечении.
На месте аварии работали медики, сотрудники ДПС и спасатели. По факту ДТП проводится проверка
ИСТОЧНИК KP.RU