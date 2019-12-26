2019-12-26T13:44:30+03:00
Происшествия

На дороге Ярославль-Углич «семерка» столкнулась с «Тойотой». Один из водителей погиб

Пассажир отечественной легковушки госпитализирован
Роман РЫЖИКОВ
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Водитель "семерки" погиб до приезда врачейВодитель "семерки" погиб до приезда врачейФото: УМВД по Ярославской области
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В среду, 25 декабря, на дороге ЯрославльУглич произошло смертельное ДТП. На 102км столкнулись отечественная легковушка и иномарка. За рулем «семерки» был 37-летний мужчина. «Тойотой» управлял 47-летний водитель. После столкновения «японца» выбросило в кювет. Искореженные «Жигули» остались посреди дороги. Удар был такой силы, что морда «классики» уехала в салон.

В результате столкновения водитель ВАЗа погиб на месте, а его 40-летний пассажир был госпитализирован. Водитель «Короллы» нуждается в амбулаторном лечении.

На месте аварии работали медики, сотрудники ДПС и спасатели. По факту ДТП проводится проверка

ИСТОЧНИК KP.RU

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