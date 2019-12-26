На дороге Ярославль-Углич «семерка» столкнулась с «Тойотой». Один из водителей погиб

СЕГОДНЯ 13:44 2019-12-26T13:44:30+03:00

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В среду, 25 декабря, на дороге Ярославль – Углич произошло смертельное ДТП. На 102км столкнулись отечественная легковушка и иномарка. За рулем «семерки» был 37-летний мужчина. «Тойотой» управлял 47-летний водитель. После столкновения «японца» выбросило в кювет. Искореженные «Жигули» остались посреди дороги. Удар был такой силы, что морда «классики» уехала в салон.

В результате столкновения водитель ВАЗа погиб на месте, а его 40-летний пассажир был госпитализирован. Водитель «Короллы» нуждается в амбулаторном лечении.

На месте аварии работали медики, сотрудники ДПС и спасатели. По факту ДТП проводится проверка

ИСТОЧНИК KP.RU