19-летний житель Ярославской области ограбил кафе, квартиру и школу почти на 250 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:54 2019-12-26T12:54:07+03:00

Грабитель проник в квартиру и, угрожая хозяйке ножом, вынес ноутбук, телефон и личные вещи Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

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В полицию Кировского района обратилась 39-летняя женщина – директор кафе. Она рассказала, что ночью в ее заведении кто-то разбил окно и проник во внутрь. Грабитель вынес музыкальную колонку и алкоголь. Ущерб составил 17,5 тысяч рублей.

На следующий день в эту же дежурную часть обратилась 43-летняя ярославна. По отработанной схеме неизвестный человек снова разбил окно дома, и, угрожая хозяйке ножом, вытащил ноутбук, мобильник и личные вещи на 65 тысяч рублей.

Правоохранители установили личность преступника. Им оказался 19-летний житель Гаврилов-Ямского района. Молодой человек уже был судим ранее.

– Также сотрудниками уголовного розыска установлена причастность подозреваемого к двум эпизодам проникновения в здание одной из школ Гаврилов-Ямского района, где была похищена оргтехника на сумму свыше 176 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Он во всем сознался, и рассказал, что награбленное продавал.

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU