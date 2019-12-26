2019-12-26T12:54:07+03:00
Происшествия

19-летний житель Ярославской области ограбил кафе, квартиру и школу почти на 250 тысяч рублей

Молодой человек выносил оргтехнику, алкоголь и личные вещи
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Грабитель проник в квартиру и, угрожая хозяйке ножом, вынес ноутбук, телефон и личные вещиГрабитель проник в квартиру и, угрожая хозяйке ножом, вынес ноутбук, телефон и личные вещиФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:

В полицию Кировского района обратилась 39-летняя женщина – директор кафе. Она рассказала, что ночью в ее заведении кто-то разбил окно и проник во внутрь. Грабитель вынес музыкальную колонку и алкоголь. Ущерб составил 17,5 тысяч рублей.

На следующий день в эту же дежурную часть обратилась 43-летняя ярославна. По отработанной схеме неизвестный человек снова разбил окно дома, и, угрожая хозяйке ножом, вытащил ноутбук, мобильник и личные вещи на 65 тысяч рублей.

Правоохранители установили личность преступника. Им оказался 19-летний житель Гаврилов-Ямского района. Молодой человек уже был судим ранее.

– Также сотрудниками уголовного розыска установлена причастность подозреваемого к двум эпизодам проникновения в здание одной из школ Гаврилов-Ямского района, где была похищена оргтехника на сумму свыше 176 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Он во всем сознался, и рассказал, что награбленное продавал.

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле 11 пешеходных переходов оборудуют LED-плиткой
19-летний житель Ярославской области ограбил кафе, квартиру и школу почти на 250 тысяч рублей
В Ярославле открылась ярмарка сувениров ручной работы
В Брагино с недостроенного дома упал 16-летний подросток
В Тутаевском районе будут судить местную жительницу, которая избила мужчину кочергой
Кража века: в Переславле-Залесском мужчина ночью зашел на заправку и похитил электробритву
В Рыбинске мужчина поджег сожительницу, облив ее жидкостью для розжига
Мошенники при помощи специального приложения списали со счетов ярославцев крупные сумму
Ярославцы будут меньше переплачивать за кредиты
В год 115-летия Ярославское музыкальное училище имени Собинова получило 58 новых инструментов
Лучшим детским садом Ярославской области признан рыбинский садик №115
Дмитрий Степаненко обсудил с руководством ПАО Сбербанк реализацию в регионе совместных социальных проектов
В Ярославле осудят пьяного ярославца, который ножом убил своего друга
Наконец-то, «сухая» победа «Ярославича»
Росгвардия задержала двоих мужчин с наркотиками
В Ярославле памятник регионального значения решили передать в собственность Епархии
Ярославские акробаты взяли золото на «Никольских пируэтах»
В Ярославской детской поликлинике произошел пожар
В Ярославле 30 автобусов переехали в трамвайное депо
Странный набор: житель Ярославской области залез в дом и украл фоторамки, картины и циркулярную пилу