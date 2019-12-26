В Ярославле открылась ярмарка сувениров ручной работы

СЕГОДНЯ 12:25 2019-12-26T12:25:20+03:00

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В Ярославле в сквере на улице Андропова открылся фестиваль городских ремесел и творческой индустрии «ЯрКрафт». Там можно будет выбрать подарки на новый год, да и просто полюбоваться интересными, оригинальными изделиями ручной работы. В этот раз на фестивале представят новую продукцию, созданную в рамках федеральной программы «Craft лаборатория».

На ярмарке можно приобрести изделия из керамики, эмали, елочные украшения ручной работы, дизайнерские майки, керамическую посуду с гаютинской росписью и многое другое.

С 27 декабря здесь начнут проводить мастер-классы по росписи новогодних игрушек и пряников, запланирована презентация арт-карты Ярославля, на которой отмечено 40 рекомендуемых для посещения объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU