2019-12-26T10:38:07+03:00
Происшествия

Кража века: в Переславле-Залесском мужчина ночью зашел на заправку и похитил электробритву

Полиции он сказал, что сделал это для себя
Екатерина РЯБЦЕВА
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Управляющая АЗС вызвала полициюУправляющая АЗС вызвала полициюФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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На заправке в Переславле-Залесском 47-летний мужчина тайно украл электробритву за 6 тысяч. Он зашел в торговый зал АЗС ночью, и, пока сотрудники потеряли бдительность, схватил электроприбор и убежал.

Управляющая заправкой позвонила в полицию.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан житель города Ростова Великого, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Он уточнил, что продавать бритву не собирался, и украл ее для себя.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Также подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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