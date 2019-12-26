Кража века: в Переславле-Залесском мужчина ночью зашел на заправку и похитил электробритву
На заправке в Переславле-Залесском 47-летний мужчина тайно украл электробритву за 6 тысяч. Он зашел в торговый зал АЗС ночью, и, пока сотрудники потеряли бдительность, схватил электроприбор и убежал.
Управляющая заправкой позвонила в полицию.
– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан житель города Ростова Великого, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Он уточнил, что продавать бритву не собирался, и украл ее для себя.
По факту кражи возбудили уголовное дело. Также подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU