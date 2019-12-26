2019-12-26T10:13:54+03:00
Происшествия

В Рыбинске мужчина поджег сожительницу, облив ее жидкостью для розжига

Возбуждено уголовное дело
Полина Вачнадзе
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Поджигателю грозит до 10 лет лишения свободыПоджигателю грозит до 10 лет лишения свободыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Семейная ссора двух жителей Рыбинска закончилась плачевно. Женщина попала в больницу, а мужчина, скорее всего, ближайшие годы проведет в местах не столь отдаленных.

Во время скандала, который произошел ночью, сожитель схватил бутылку с жидкостью для розжига костров и поджег свою пассию. Жизнь ей спасли, но тяжкий вред здоровью причинен: у женщины значительные ожоги тела и верхних дыхательных путей.

Рыбинец в содеянном признался. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

- Расследование продолжается. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье – до 10 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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