2019-12-26T10:03:28+03:00
Происшествия

Мошенники при помощи специального приложения списали со счетов ярославцев крупные сумму

На удочки попались мужчины 25 и 28 лет
Полина Вачнадзе
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Сейчас сотрудники полиции проводят проверкиСейчас сотрудники полиции проводят проверкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В обоих случаях мошенники действовали одинаково. Днем звонили на мобильный телефон, представлялись сотрудниками банка. А далее пугали: якобы, со счета пытаются списать деньги и чтобы это предотвратить, нужно скачать на мобильник приложение для удаленного доступа. Как только это было сделано, злоумышленники получили все явки и пароли. В итоге у одного ярославца, из Кировского района, с карты списали 177 тысяч рублей, второй, из Брагино, лишился 115 тысяч.

По данным фактам сейчас сотрудники полиции проводят проверки, устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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