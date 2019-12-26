Мошенники при помощи специального приложения списали со счетов ярославцев крупные сумму
В обоих случаях мошенники действовали одинаково. Днем звонили на мобильный телефон, представлялись сотрудниками банка. А далее пугали: якобы, со счета пытаются списать деньги и чтобы это предотвратить, нужно скачать на мобильник приложение для удаленного доступа. Как только это было сделано, злоумышленники получили все явки и пароли. В итоге у одного ярославца, из Кировского района, с карты списали 177 тысяч рублей, второй, из Брагино, лишился 115 тысяч.
По данным фактам сейчас сотрудники полиции проводят проверки, устанавливают все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU