Ярославцы будут меньше переплачивать за кредиты

СЕГОДНЯ 09:24 2019-12-26T10:45:58+03:00

Обратной силы закон не имеет, то есть не распространяется на уже взятые займы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Кто хотел брать кредит буквально на днях – потерпите до нового года. С 1 января ярославцы будут меньше переплачивать по кредитам и займам: лимит переплаты уменьшится с двух до полутора размеров выданного кредита.

В сумму переплаты входят все проценты, комиссии, неустойки и штрафы. К примеру, если взять 10 тысяч рублей, то отдавать придется не более 25 тысяч. При этом сохраняется введенное в этом году предельное значение полной стоимости кредита и ограничение ежедневной процентной ставки – 1% в день.

Однако, как сообщают в Ярославском отделение ГУ Банка России по ЦФО, обратной силы закон не имеет, то есть не распространяется на уже взятые займы.

ИСТОЧНИК KP.RU