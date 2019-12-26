В год 115-летия Ярославское музыкальное училище имени Собинова получило 58 новых инструментов

СЕГОДНЯ 08:24 2019-12-26T08:24:36+03:00

Также в учебное заведение поступили хоровые станки и обновлена мебель, а библиотечный фонд пополнился новыми пособиями и литературой. Фото: Правительство Ярославской области

Они были вручены на церемонии открытия в учебном заведении обновленного большого зала

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Ярославское музыкальное училище имени Л.В. Собинова в год своего 115-летия получило 58 новых музыкальных инструментов. Среди них есть балалайки, домбры, аккордеон, баян, тарелки, колокольчики, саксофоны, тромбон, флейты, вибрафон, ударная установка, контрабасы, концертная скрипку и пять роялей.

- Кроме музыкальных инструментов образовательное учреждение получило звуковое и интерактивное оборудование: микрофоны, стейдж-бокс, цифровой микшерный пульт, ноутбуки, проекторы, экраны и интерактивные доски, - поделились в пресс-службе Правительства Ярославской области.

Также в учебное заведение поступили хоровые станки и обновлена мебель, а библиотечный фонд пополнился новыми пособиями и литературой. Инструменты были презентованы на церемонии открытия в учебном заведении обновленного большого зала.

ИСТОЧНИК KP.RU