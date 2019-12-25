Дмитрий Степаненко обсудил с руководством ПАО Сбербанк реализацию в регионе совместных социальных проектов

СЕГОДНЯ 19:59 2019-12-25T19:59:50+03:00

Итоги работы ПАО Сбербанк в Ярославской области в 2019 году председатель Правительства региона обсудил с вице-президентом компании Михаилом Чачиным

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Речь, в частности, шла о реализации проектов в сфере образования, транспорта, развития сельских территорий.

– Сбербанк давно является нашим стратегическим и надежным партнером, – подчеркнул Дмитрий Степаненко. – Положительный опыт, реализация совместных программ и важнейших проектов доказали эффективность нашего взаимодействия, которое, уверен, принесет новые результаты.

В этом году в регионе продолжилось внедрение инновационной системы безналичной оплаты школьного питания. В нее уже включены 79 учебных заведений в Ярославле, три – в Переславле-Залесском и одно – в Тутаеве. В 2020 году работы в Тутаеве будут продолжены, также планируется реализация проекта в Ярославском районе и в Ростове.

Кроме того, благодаря поддержке Сбербанка в областном центре был открыт второй в регионе детский технопарк «Кванториум», проведено около 80 обучающих мероприятий в рамках проекта «Финансовая грамотность», а также «Уроки цифры», которыми охвачены более 6000 школьников.

– Ярославль – первый город в России, где сто процентов школ переведено на безналичное питание учащихся, – отметил Михаил Чачин. – С сентября в регионе был запущен пилотный транспортный проект с использованием безналичной оплаты. При поддержке Правительства Ярославской области мы продолжим активную работу по внедрению современных технологий в различные сферы.

Важным направлением совместной деятельности является обеспечение доступности финансовых услуг в сельской местности. В магазинах – партнерах банка в отдаленных районах можно снять наличные и провести простые банковские операции. Речь идет о населенных пунктах с численностью населения от 200 человек и находящихся на расстоянии не менее 15 километров от ближайшего банкомата.

ИСТОЧНИК KP.RU