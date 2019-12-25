В Ярославле осудят пьяного ярославца, который ножом убил своего друга

СЕГОДНЯ 18:24 2019-12-25T18:26:12+03:00

За совершение преступления мужчине грозит до 15 лет тюрьмы

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Прокурор Дзержинском района Ярославля утвердил обвинение по делу 43-летнего местного жителя. Установлено, что в августе 2019 года обвиняемый пришел в квартиру своего друга, в одном из домов по улице Урицкого.

- В процессе распития и общения между мужчинами произошел словесный конфликт в результате, которого обвиняемый, вооружившись кухонным ножом, нанес один удар другу в область груди, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В результате полученной травмы пострадавший скончался на месте. Подсудимый признал вину в полном объеме, За совершение преступления мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU