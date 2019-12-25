2019-12-25T16:59:13+03:00
Спорт

Наконец-то, «сухая» победа «Ярославича»

Команда Андрея Ноздрина в Челябинске в первом матче 4-го тура чемпионата России по «Высшей лине А» уверенно обыграла «Магнитку»
Виктор ПОЛЯК
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Фото: ВК ЯрославичФото: ВК Ярославич
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После трехнедельного перерыва возобновился чемпионат России в «Высшей лиге А». прошедший в Екатеринбурге 3-й тур не принес нашим волейболистам ни одной победы, хотя в некоторых матчах «Ярославич» был к этому очень близок. Подводило наших парней неуверенное окончание партий. Известно, что выигрыш в концовке сета это самое важное для победы. Здесь идет борьба нервов, к чему, казалось бы, у подопечных Ноздрина было не всё готово. Тем приятнее для ярославских любителей волейбола было видеть, как наш «Ярославич» уже заматерел и именно в концовках партий способен прибавить в игре своей, чтобы склонить изменчивую фортуну на свою сторону.

К примеру, в первом сете начало нашими проиграно начисто – 5:8. Но «Ярославич» продолжает гнуть свою линию в поисках слабинок у соперника. А соперник, кстати, не только опережает нас в турнирной таблице, но и фактически играет дома, в пределах родной Челябинской области, при поддержке родных стен. Не взирая на «чужую» обстановку, ярославцы довольно быстро нащупали у как бы хозяев неуверенный прием при смене силовых подач на планер и… И началось. Мощные подачи Рафаэла Мигела, Ивана Пискарева и Сергея Локтионова сменялись нацеленными планерами блокирующего Виталия Дикарева и связующего Михаила Вышникова. Доводка при неуверенном приеме позволяла ярославцам организовывать бетонный порой блок. А это те самые брейковые очки, которыми добывается победа. В середине 1-го сета борьба уже идет равная. Но только до счета 16:18. Тут на подачу выходит Дикарев, который планерами просто раздолбал «студентов», которые никак не могли с ним справиться. А счет-то уже сменился на 23:18!!! Вот, что такое концовка. Довести такой перевес до выигрыша сета наши атакующие смогли без особого труда. Более напряженно прошла борьба в следующем сете, когда шокированные ударом хозяева бросились отыгрываться и солидно оторвались в счете 14:10. .Мало того. Такой просвет продержался почти до концовки – 16:20. Вот тут потребовалось вмешательство наставника «Ярославича», который тайм-аутом постарался вернуть своих парней в боевой настрой. Было заметно, что у них в действиях какое-то благодушие стало проскальзывать, чем и пользовались «студенты». Прибавив после тайм-аута бдительности и на блоке, ярославцы почти догнали «Магнитку». Но счет 20:21 был последним в этом сете не в нашу пользу. Вновь «Ярославич» был лучше в концовке, причем, уже на «больше-меньше». Вот то, чего не было у команды в минувших играх. На третий сет шокированные «студенты» вышли уже какими-то обреченными и сразу стали ошибаться. Впрочем, против бетонного блока ошибки часто случаются. Если к этому еще и неуверенный прием, то получите – 7:2. Характерный к этому счету был как бы фокус Мигела, возле которого отбитый «студентами» мяч по высокой дуге опускался, видимо, в аут недалеко от сетки. Это позволяло соперникам возможность забежать сбоку и спасти мяч. Мгновенно сориентировавшись, Рафаэль в прыжке изобразил намерение добить мяч через сетку, что сразу отрезало соперникам доступ к мячу. Неизбежно будет игра в соперника, что наказуемо. А Рафаель просто махнул рукой мимо мяча – аут. Этот финт удивительным образом расслабил наших, что изменило счет в другую сторону – 7:7, 9:11… Правда, очередной творческий «пинок» Ноздрина восстановил на площадке должный настрой в середине сета. А на концовку команда пришли «а лы первый сет» - 19:18, где вновь заработала «артиллерия» планеров Дикарева После двухмесячной паузы, наконец-то, наши волейболисты выигрывают «всухую».

"Ярославич" - "Магнитка-Университет" - 3:0 (25:19, 25:23, 25:19

ИСТОЧНИК KP.RU

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