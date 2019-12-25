В Ярославле памятник регионального значения решили передать в собственность Епархии

СЕГОДНЯ 14:55 2019-12-25T14:55:59+03:00

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Такое решение было принято на итоговом заседании муниципалитета Ярославля. Здание, которое находится на площади Челюскинцев,7, является объектом культурного наследия регионального значения, ранее входило в ансамбль «Подворье Толгского монастыря, 1808г., первая треть XIX в.». Теперь, по решению муниципалитета, оно передано в собственность Ярославской Епархии Русской православной церкви и будет использоваться для религиозных целей.

Кроме этого, на заседании внесли уточнения в Положение о Гербе Ярославля. Теперь Союз городов Золотого кольца может официально использовать символы города – герб и флаг – на печатной продукции, в благоустройстве и оформлении городов.

ИСТОЧНИК KP.RU