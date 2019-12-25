Ярославские акробаты взяли золото на «Никольских пируэтах»

СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-25T14:26:05+03:00

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В Великом Новгороде прошли знаменитые «Никольские пируэты» - всероссийские соревнования по спортивной акробатике, которые проводятся в городе уже около 30 лет. Сюда съехались около 500 спортсменов из 18 регионов страны, ведь этот турнир считается одним из самых престижных в России. За три дня было разыграно 62 комплекта наград.

Ярославскую область в Великом Новгороде представляли спортсмены СШОР №8 им.В.Г.Белякова: Богдан Степанов, Иван Иванов, Рустам Салимджанов, Дмитрий Гилев. Ребята заняли первое место.

ИСТОЧНИК KP.RU