Ярославские акробаты взяли золото на «Никольских пируэтах»
Соревнования проходили в Великом Новгороде
Ярославскую область в Великом Новгороде представляли спортсмены СШОР №8. ФОТО: Управление по физической культуре и спорту мэрии ВКонтакте
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В Великом Новгороде прошли знаменитые «Никольские пируэты» - всероссийские соревнования по спортивной акробатике, которые проводятся в городе уже около 30 лет. Сюда съехались около 500 спортсменов из 18 регионов страны, ведь этот турнир считается одним из самых престижных в России. За три дня было разыграно 62 комплекта наград.
Ярославскую область в Великом Новгороде представляли спортсмены СШОР №8 им.В.Г.Белякова: Богдан Степанов, Иван Иванов, Рустам Салимджанов, Дмитрий Гилев. Ребята заняли первое место.
ИСТОЧНИК KP.RU