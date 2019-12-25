В Ярославской детской поликлинике произошел пожар

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-25T13:04:42+03:00

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ЧП произошло вчера около семи часов вечера. Пожарным поступил вызов на улицу Добрынина в Ярославле, в детскую поликлинику. На место выехали 9 машин и 36 человек личного состава.

Как выяснилось на месте, ничего страшного не случилось. Произошло короткое замыкание в светильнике, пошел дым. На всякий случай, пожарные пролили люстру. Вызов поступил в 19 часов, ликвидировано возгорание было в 19.18.

В это время в поликлинике уже не было маленьких пациентов, оставалось только несколько сотрудников медучреждения, которые, как только почувствовали запах дыма, вышли на улицу.

- Так это социально значимый объект, было задействовано много машин и личного состава. Кроме того, в этот же день поступил, как оказалось, ложный вызов во вторую больницу. Там сработала противопожарная сигнализация. Пожарные приехали, но возгорания не обнаружили, - сообщает пресс-служба Управления МЧС России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU