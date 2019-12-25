В Ярославле 30 автобусов переехали в трамвайное депо

СЕГОДНЯ 12:31 2019-12-25T12:31:32+03:00

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Часть автобусов ПАТП-1 теперь будут находиться в трамвайном депо. Это касается автобусов №10, 11, 42 и 97с, которые свое движение начинают в Дзержинском районе.

Переезд должен сократить холостые пробеги: ранее автобусом на начало маршрута приходилось ехать с другого конца города, с Московского проспекта, где находится база. Так, с одной машины экономия на нулевых рейсах сейчас составляет 50 километров.

На базе трамвайного депо находится 30 автобусов. На территории оборудована специальная стоянка, мойка, отдельный заезд, зона технического обслуживания и кабинет прохождения медицинского осмотра водителей. Трамваи не мешают автобусам, автобусы не мешают трамваям.

ИСТОЧНИК KP.RU