Странный набор: житель Ярославской области залез в дом и украл фоторамки, картины и циркулярную пилу
Мужчина нигде не работает, и уже был судим ранее
Грабитель сорвал замок на двери и проник в домФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию Любимского района обратился 31-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него в доме кто-то сорвал замок и украл циркулярную пилу, фоторамки и картины на 3 тысячи рублей.
Оказалось, что причастен к этому 45-летний местный житель. Он уже был судим ранее, а в настоящее время нигде не работает.
– По данному факту следственным подразделением Отдела МВД России по Любимскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Похищенное будет возвращено хозяину.
ИСТОЧНИК KP.RU