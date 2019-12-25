Странный набор: житель Ярославской области залез в дом и украл фоторамки, картины и циркулярную пилу

СЕГОДНЯ 12:30 2019-12-25T12:30:09+03:00

Грабитель сорвал замок на двери и проник в дом Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Мужчина нигде не работает, и уже был судим ранее

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В полицию Любимского района обратился 31-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него в доме кто-то сорвал замок и украл циркулярную пилу, фоторамки и картины на 3 тысячи рублей.

Оказалось, что причастен к этому 45-летний местный житель. Он уже был судим ранее, а в настоящее время нигде не работает.

– По данному факту следственным подразделением Отдела МВД России по Любимскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Похищенное будет возвращено хозяину.

ИСТОЧНИК KP.RU