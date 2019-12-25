В Тутаеве 45-летний ревнивец убил 62-летнюю подругу
Мужчина забил свою пенсионерку до смерти
Мужчину осудили на десять с половиной летФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Суд приговорил 45-летнего жителя Тутаева к десяти с половиной годам колонии строгого режима. Мужчина признан виновным в тяжком преступлении. От его руг погибла пенсионерка, с которой он жил.
Несчастье случилось июльским вечером, когда возлюбленные вместе пили дома. Мужчина почему-то приревновал свою пенсионерку и начал ее избивать. Бил руками по голове, пока женщина не умерла.
ИСТОЧНИК KP.RU