В Тутаеве 45-летний ревнивец убил 62-летнюю подругу

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-25T11:46:43+03:00

Мужчину осудили на десять с половиной лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Суд приговорил 45-летнего жителя Тутаева к десяти с половиной годам колонии строгого режима. Мужчина признан виновным в тяжком преступлении. От его руг погибла пенсионерка, с которой он жил.

Несчастье случилось июльским вечером, когда возлюбленные вместе пили дома. Мужчина почему-то приревновал свою пенсионерку и начал ее избивать. Бил руками по голове, пока женщина не умерла.

ИСТОЧНИК KP.RU