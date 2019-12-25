Хотел спасти приятеля. Ярославца осудили за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД
Следствие установило, что в октябре этого года подсудимый попытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Мужчина примчался на помощь к другу, которого патрульные задержали пьяным за рулем. Желая освободить товарища от наказания, ярославец сам попал: пытался заплатить полицейскому 15250 рублей. Но тот отказался от взятки и сообщил о произошедшем в дежурную часть.
- Суд вынес приговор в отношении 32-летнего местного жителя. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - сообщает пресс-служба Управления СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU