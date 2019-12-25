2019-12-25T11:10:06+03:00
Общество

Ярославским приставам пришлось представиться туристами, чтобы встретиться с должником

И арестовать его автомобиль
Полина Вачнадзе
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Водитель был удивлен, когда увидел у своего автомобиля не довольных путешественников, а людей в погонах. ФОТО: УФССП по Ярославской областиВодитель был удивлен, когда увидел у своего автомобиля не довольных путешественников, а людей в погонах. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Судебным приставам, чтобы встретиться с должником, пришлось прикинуться туристами и заказать трансфер до аэропорта. Водитель трансфера, 35-летний ярославец, задолжал банку 380 тысяч рублей: воспользовался кредитной картой, но деньги не вернул. Тогда банк обратился в суд, который постановил взыскать кредит.

Приставы установили, что у должника есть микроавтобус «Мерседес» на котором он неофициально работает: возит туристов в аэропорт. Тогда, представившись туристами, сотрудники ведомства оформили заказ. Чтобы не подводить других пассажиров, зарезервировали сразу все места, якобы для большой компании, которая едет к морю на предновогодние дни.

Водитель «Мерседеса» был немало удивлен, когда увидел у своего автомобиля не довольных путешественников в предвкушении отдыха, а людей в погонах, которые тут же арестовали и изъяли машину. Обескураженному мужчине ничего не оставалось, кроме как взять из салона свои вещи и пешком отправиться домой.

- Если в ближайшее время должник не вернет кредит, арестованное имущество будет передано на реализацию в счет погашения долга, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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