Ярославец фиктивно поставил на учет в своей квартире много мигрантов

СЕГОДНЯ 10:47 2019-12-25T10:47:45+03:00

Собственник жилья не имел намерения предоставлять им помещение для проживания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но никто из них там жить не собирался

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Сразу 16 мигрантов зарегистрировал в своей квартире 36-летний ярославец. Мужчина, кстати, ранее не раз судимый, нигде официально не трудился и, видимо, решил таким образом немного подзаработать.

- В ходе предварительного расследования сотрудниками полиции установлено, что фактически иностранные граждане в квартире не проживали. Собственник жилья не имел намерения предоставлять им помещение для проживания, а мигранты не имели намерений вселиться в него, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.2 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU