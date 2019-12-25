В Ярославской области начала работать служба выездной паллиативной медпомощи для детей

СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-25T10:30:30+03:00

В состав бригады входит несколько специалистов

Изменить размер текста: A A

Помощь детям будут оказывать педиатр, невролог, детский онколог, анестезиолог-реаниматолог, медицинский психолог, фельдшер, медсестры. Некоторые специалисты имеют допуск для работы с наркотическими веществами.

Бригада будет выезжать к тяжелобольным пациентам. Сейчас в области 78 человек нуждаются в паллиативной помощи.

- Для поддержания функций органов и систем организма им нужно медицинское оборудование, которое можно использовать дома. И оно уже закуплено, - сказал руководитель департамента здравоохранения и фармации региона Руслан Саитгареев.

Это аппараты ИВЛ, аспирационные системы, пульсоксиметры, ультразвуковые и аэрозольные ингаляторы, концентраторы кислорода, откашливатели, помпы для энтерального питания увлажнители дыхательных смесей с подогревом. Стоимость всей техники – 28 миллионов рублей.

Уже получена часть аппаратуры, остальная будет доставлена в начале следующего года. Всю технику передадут родителям больных детей, а специалистов службы выезднйо помощи научат ей пользоваться.

ИСТОЧНИК KP.RU