В Ярославской области начала работать служба выездной паллиативной медпомощи для детей
Помощь детям будут оказывать педиатр, невролог, детский онколог, анестезиолог-реаниматолог, медицинский психолог, фельдшер, медсестры. Некоторые специалисты имеют допуск для работы с наркотическими веществами.
Бригада будет выезжать к тяжелобольным пациентам. Сейчас в области 78 человек нуждаются в паллиативной помощи.
- Для поддержания функций органов и систем организма им нужно медицинское оборудование, которое можно использовать дома. И оно уже закуплено, - сказал руководитель департамента здравоохранения и фармации региона Руслан Саитгареев.
Это аппараты ИВЛ, аспирационные системы, пульсоксиметры, ультразвуковые и аэрозольные ингаляторы, концентраторы кислорода, откашливатели, помпы для энтерального питания увлажнители дыхательных смесей с подогревом. Стоимость всей техники – 28 миллионов рублей.
Уже получена часть аппаратуры, остальная будет доставлена в начале следующего года. Всю технику передадут родителям больных детей, а специалистов службы выезднйо помощи научат ей пользоваться.
ИСТОЧНИК KP.RU