20-летний житель Рыбинка потерял телефон родственницы, и решил украсть похожий, чтобы вернуть
Теперь его ждет уголовное наказание
Телефон стоит 13 тысяч рублейФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Рыбинске 20-летний житель Рыбинского района зашел в офис сотовой связи и открыто украл мобильник за 13 тысяч рублей.
В полиции молодой человек дал признательные показания и уточнил, что получил телефон в руки, чтобы посмотреть, а потом убежал с ним.
– Подозреваемый рассказал, что аналогичный телефон взял у родственницы и потерял его, поэтому и решил совершить кражу, – уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Мобильный телефон изъяли.
ИСТОЧНИК KP.RU