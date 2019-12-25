2019-12-25T09:44:48+03:00
Происшествия

20-летний житель Рыбинка потерял телефон родственницы, и решил украсть похожий, чтобы вернуть

Теперь его ждет уголовное наказание
Екатерина РЯБЦЕВА
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Телефон стоит 13 тысяч рублейТелефон стоит 13 тысяч рублейФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Рыбинске 20-летний житель Рыбинского района зашел в офис сотовой связи и открыто украл мобильник за 13 тысяч рублей.

В полиции молодой человек дал признательные показания и уточнил, что получил телефон в руки, чтобы посмотреть, а потом убежал с ним.

– Подозреваемый рассказал, что аналогичный телефон взял у родственницы и потерял его, поэтому и решил совершить кражу, – уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Мобильный телефон изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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