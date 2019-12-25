В новом году ярославцы будут платить за вывоз мусора на два рубля меньше
Компенсация будет начислена автоматически
Изменения коснулись как жителей многоквартирный домов, так и частного сектораФото: Правительство Ярославской области
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С 1 января в Ярославле снизится плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО. Теперь каждый житель многоквартирного дома будет платить 93,54 рубля, а житель частного сектора – 106,01 рубля. Ранее эта сумма была на два рубля больше.
– Компенсации за услугу по обращению с ТКО будут начислены автоматически всем, кому они положены, – никуда ходить не нужно, – пояснили в пресс-службе правительства Ярославской области.
Основное, что нужно сделать – это в полном объеме оплатить квитанцию за предыдущий месяц. Компенсация будет начислена 15-го числа.
ИСТОЧНИК KP.RU