2019-12-25T09:36:48+03:00
Общество

В новом году ярославцы будут платить за вывоз мусора на два рубля меньше

Компенсация будет начислена автоматически
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменения коснулись как жителей многоквартирный домов, так и частного сектораИзменения коснулись как жителей многоквартирный домов, так и частного сектораФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

С 1 января в Ярославле снизится плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО. Теперь каждый житель многоквартирного дома будет платить 93,54 рубля, а житель частного сектора – 106,01 рубля. Ранее эта сумма была на два рубля больше.

– Компенсации за услугу по обращению с ТКО будут начислены автоматически всем, кому они положены, – никуда ходить не нужно, – пояснили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Основное, что нужно сделать – это в полном объеме оплатить квитанцию за предыдущий месяц. Компенсация будет начислена 15-го числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославец фиктивно поставил на учет в своей квартире много мигрантов
В Ярославской области начала работать служба выездной паллиативной медпомощи для детей
В Рыбинске повысится стоимость проезда в общественном транспорте
В Рыбинске закончили благоустраивать парк в микрорайоне Волжский
20-летний житель Рыбинка потерял телефон родственницы, и решил украсть похожий, чтобы вернуть
В новом году ярославцы будут платить за вывоз мусора на два рубля меньше
В Ярославской области с 1 января вырастут предельные тарифы на проезд в общественном транспорте
В Ярославле на Ленинградском проспекте ВАЗ сбил насмерть пенсионерку
Ярославцы выступят на первом в 2020 году чемпионате мира
Нашей «Буре» не удалось отыграть дома 26 очков, проигранных на Сахалине в первом кубковом матче
По улицам Ярославля прогулялся полицейский Дед Мороз
Ярославль сковали 10-балльные пробки. Центр стоит
Детки из Ярославской области примут участие в главной ёлке страны
Земельные участки за 16 миллионов рублей под Переславлем-Залесским с помощью приставов сменили собственника
«Скажи мечте: Да!». Ярославские следователи подарили велосипед мальчику, которого приемная мать сажала на привязь
В Ярославле изменится расписание автобуса от Нижнего поселка
Разбой и покушение на убийство. Передано в суд дело ярославцев, обвиняемых в нападении на водителя