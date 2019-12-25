2019-12-25T09:22:56+03:00
Общество

В Ярославской области с 1 января вырастут предельные тарифы на проезд в общественном транспорте

Сделано это из-за роста цен на топливо, запчасти и шины
Полина Вачнадзе
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Выше этих тарифов поднимать стоимость проезда нельзяВыше этих тарифов поднимать стоимость проезда нельзяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Новые предельные тарифы на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах начнут действовать с 1 января 2020 года. Они пересмотрены из-за обращений администраций муниципальных образований и перевозчиков. Изменение тарифов, как поясняют в правительстве региона, произошло по причине роста цен на топливо, запчасти, шины, индексацией заработной платы персонала. Уровень предельного тарифа зависит от суммы экономически обоснованных расходов перевозчика и количества перевезенных пассажиров.

Итак, в Ярославле предельные тарифы на перевозку людей в электротранспорте увеличатся с 31,2 до 31,98 рубля, автомобильным – с 28,62 до 28,95. В Рыбинске для автобусов – с 22 до 23 рублей, для троллейбусов – с 21 до 22 рублей. В Борисоглебском тариф подорожает до 26,46 рубля, в Любимее – до 24,27, в Гаврилов-Яме – до 23,67 рубля. В Переславле, Данилове, Ростове, Пошехонье все сохранится на прежнем уровне.

Выше этих тарифов поднимать стоимость проезда нельзя. Муниципальные образования сами определяют цену проезда для населения и решают, когда она изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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