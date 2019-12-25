В Ярославле на Ленинградском проспекте ВАЗ сбил насмерть пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:21 2019-12-25T09:21:18+03:00

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Во вторник, 24 декабря, около 22.30 часов на Ленинградском проспекте 20-летний водитель ВАЗа сбил 65-летнюю женщину. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода. Пенсионерка погибла на месте.

– На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время идет проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Еще одна авария с погибшим произошла на окружной дороге у Переславля-Залесского. Водитель ВАЗа влетел в припаркованную на обочине грузовую «Сканию» и скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU