Ярославцы выступят на первом в 2020 году чемпионате мира
В состав молодежной сборной России, начинающей 26 декабря борьбу на чемпионате мира среди молодежи, заявлено три игрока «Локомотива»
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В опубликованной ночью окончательной заявке молодежной сборной России на чемпионат мира, который десять дней будет проходить в Чехии есть три хоккеиста нашего «Локомотива».
Это вратарь Даниил Исаев, защитник Даниил Мисюль и нападающий Григорий Денисенко.
Чемпионат сначала пойдет в двух группах, где команды сыграют по круговой системе. В нашей группе россиянам за право попасть в следующий этап, где борьба будет уже на выбывание, предстоит побороться командами Канады, США, Чехии и Германии.
ИСТОЧНИК KP.RU