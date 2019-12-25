Ярославцы выступят на первом в 2020 году чемпионате мира

СЕГОДНЯ 07:59 2019-12-25T07:59:45+03:00

В состав молодежной сборной России, начинающей 26 декабря борьбу на чемпионате мира среди молодежи, заявлено три игрока «Локомотива»

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В опубликованной ночью окончательной заявке молодежной сборной России на чемпионат мира, который десять дней будет проходить в Чехии есть три хоккеиста нашего «Локомотива».

Это вратарь Даниил Исаев, защитник Даниил Мисюль и нападающий Григорий Денисенко.

Чемпионат сначала пойдет в двух группах, где команды сыграют по круговой системе. В нашей группе россиянам за право попасть в следующий этап, где борьба будет уже на выбывание, предстоит побороться командами Канады, США, Чехии и Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU