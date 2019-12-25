Нашей «Буре» не удалось отыграть дома 26 очков, проигранных на Сахалине в первом кубковом матче

СЕГОДНЯ 00:30 2019-12-25T00:30:25+03:00

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В последней своей игре чемпионата суперлиги команда Михаила Терехова достаточно четко дома переиграла незыблемого, как казалось еще месяц назад, фаворита – «Самару». Наставник «Бури» отметил после победы, что это была лучшая игра его команды при продолжающемся отсутствии ведущего игрока Артема Бутянковса. Из этого явно просматривался прицел на очередной матч, тоже домашний, но уже кубковый. По регламенту Кубка, соперники встречаются дважды, дома и в гостях, а в следующий раунд проходит команда с лучшими показателями по результатам двух игр. Поэтому «Буре», проигравшей на Сахалине – 72:98, для выхода в полуфинал Кубка нужно было дома не просто побеждать грозного соперника, а еще делать это с перевесом в 27 очков. И при этом надо помнить, что в матчах Кубка не могут играть легионеры. Правда, «Восток» тут препятствие обошел через, что называется, соседнее крыльцо с белорусом, который не считается легионером. Если по гостевому матчу отыгрыш 26 очков представить было трудно, то на паркете «Вознесенского» игра поначалу пошла так, что в конце «беспросветного тоннеля» забрезжил луч надежды в середине 1-ой четверти «Буря», как говорится, мглою небо кроет – 15:8. «Трёха» Константина Помогалова сохраняет этот отрыв перед первым перерывом – 20:13. Вроде бы, надо и дальше поддерживать такой же темп набора очков, увеличивая его в каждой четверти. Если в каждой из них выигрывать по 7 очков, то сумма отрыва на финише как раз и будет такой, какая требуется для общей победы в ¼ финала. Но ведь «Восток-65» это не мальчики для битья. Вторая четверть идет уже в том ключе. У ярославцев участились промахи и потери, а Сахалин этими «подарками» умело пользуется. К тому же у Сахалина резко вырос процент точности броской. И уж совсем плохо стало для нашей команды дело с подборами. Терехов раньше всегда с гордостью приводил цифры статистики каждого матча, где «Буря» неизменно господствовала под щитами. А тут против Сахалина получился полный провал – 32 подбора у нас против 52 у «Востока»! Шокирующе. Немудрено, что перевес «Востока» по подборам сильно сказался на результативности гостей. Можно еще отметить, что борьба в матче шла, как на качелях. Сначала наши выигрывают четверть, затем гости берут реванш во второй. «Буря» мобилизуется и выигрывает в 3-ей. Зато гости в последней четверти уже не знают удержу, с чем ярославцы ничего пожелать не могут и даже не особо надеются на лучшее, понимая, что набрать за 10 минут на 20 очков больше, чем «Восток», не удастся. А тут еще и судьи стали делать свой вклад в безнадегу, прощая гостям откровенные фолы и выискивая у ярославцев малейшие касания. В общем, отыграться не удалось, «Восток» ушел в полуфинал, но должок за ним остался. Вернется в строй Артем Бутянсковс, а также Александр Стуленков, без которых было плохо с подборами. К тому же, в этом матче Терехов впервые дал проявить себя юному воспитаннику ярославского баскетбола Андрею Топтунову, которому всего 17 лет. И это не помешало тому, чтобы отыграть в напряженном кубковом матче более 23 минут и набрать 7 очков. Похоже, в «Буре» рождается новая звезда. И скоро увидим ее во всей красе.

«Буревестник» - «Восток-65» (Южно-Сахалинск) – 71 : 84 (20:13,13:25,22:15, 16:31)

ИСТОЧНИК KP.RU