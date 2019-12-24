По улицам Ярославля прогулялся полицейский Дед Мороз

СЕГОДНЯ 20:47 2019-12-24T20:47:54+03:00

В акции приняли участие Юные инспекторы движения, дружина казаков и отцовский патруль аппарата уполномоченного по правам ребенка Фото: Мэрия Ярославля

Изменить размер текста: A A

На ярославских улицах снова прошла акция «Полицейский Дед Мороз». Сотрудник ГИБДД в сказочном костюме останавливал проезжающих водителей, вручал им письма детей, листовки с правилами дорожного движения и угощал сладкими мандаринками.

Вместе с Дедом Морозом на площади Богоявления автомобилистов поздравляли с наступающими праздниками Юные инспекторы движения, дружина казаков и отцовский патруль аппарата уполномоченного по правам ребенка.

После этого участники акции переместились на улицу Кирова, где угощали детишек мандаринами, а взрослым пешеходам напоминали о правилах дорожного движения.

– Помогать Деду Морозу и полиции охранять общественный порядок во время новогодних каникул будет казачья дружина. Каждый день они будут патрулировать улицы в разных районах города, – рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU