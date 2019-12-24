2019-12-24T17:52:02+03:00
Общество

Ярославль сковали 10-балльные пробки. Центр стоит

Затор спровоцировали мелкие ДТП и ремонтные работы на Октябрьском мосту
Роман РЫЖИКОВ
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Ярославль встал в 10-балльные пробки. Виной тому предновогодняя суета, мелкие ДТП и дорожные работы. Удручающая ситуация на городских дорогах длится весь день.

- И радостно, и печально одновременно. На подъёме фрезой обработали ямы и льют. Берите время с запасом. Или попозже, когда закончат, - написал в группе «Дороги Ярославля» Владимир Русанов.

- Та самая яма на мосту просто сегодня сделала, наконец, свое дело спустя полгода. Какая-то дама, со слов таксиста, пробила колесо, вызвала ДПС, и после этого в срочном порядке начали заделывать яму. До этого наши власти ее не замечали. Кроме тысяч машин, проезжающих по мосту ежедневно и создающих пробки из-за того, что приходится объезжать эту ямищу. А тут вот резко заметили ее. И пусть весь мир подождет, - пишет Александр Власов в группе «Жесть Ярославль».

Ярославцы пишут, что город спасет только третий мост через Волгу. Или новая администрация…

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ярославль сковали 10-балльные пробки. Центр стоит
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